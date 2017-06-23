Арабские страны передали Катару требования для восстановления дипотношений

О чём конкретно идёт речь, сведений нет. Известно, что ранее арабские чиновники требовали от Дохи, в частности, прекратить помогать международным персонам нон грата.

Катар получил от Кувейта список требований четырёх арабских государств, необходимых для возобновления дипломатических отношений. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает Al Arabiya.

Какие именно претензии содержатся в этом списке, не уточняется. Ранее государственный министр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш заявлял, что в требованиях речь идёт о финансировании радикалов и террористов, например, в Сирии и Ливии, а также о содействии международным персонам нон грата.

Чиновник подчёркивал, что Доха должна прекратить поддержку палестинского движения ХАМАС и ассоциации "Братьев-мусульман"*. Вместе с тем он подверг критике катарский телеканал "Аль-Джазира".

Напомним, 5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали с Дохой дипотношения и объявили о прекращении всякого сообщения. Власти Катара были обвинены в поддержке терроризма и вмешательстве в чужие внутренние дела.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.