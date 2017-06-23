В Конгрессе США предложили поставлять Украине летальное вооружение

Председатель комитета по вооружённым силам Палаты представителей США Мак Торнберри предложил поставлять летальное вооружение на Украину. Разработанный им законопроект в ближайшее время поступит на рассмотрение в конгресс.

Как рассказал сам Торнберри журналистам, документ подразумевает многомиллионные переводы Украине на подготовку и оснащение военных. Кроме того, он намерен обратиться к администрации Трампа с призывом одобрить поставки Киеву летального вооружения для защиты от "агрессии с востока".