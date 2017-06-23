В Конгрессе США предложили поставлять Украине летальное вооружение

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В Конгрессе США предложили поставлять Украине летальное вооружение

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Мак Торнберри. Фото: Twitter.com/MacTXPress 

Председатель комитета по вооружённым силам Палаты представителей США Мак Торнберри предложил поставлять летальное вооружение на Украину. Разработанный им законопроект в ближайшее время поступит на рассмотрение в конгресс.

Как рассказал сам Торнберри журналистам, документ подразумевает многомиллионные переводы Украине на подготовку и оснащение военных. Кроме того, он намерен обратиться к администрации Трампа с призывом одобрить поставки Киеву летального вооружения для защиты от "агрессии с востока".

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