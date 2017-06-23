Главу интернет-издания Страна.ua задержали в Киеве по обвинению в вымогательстве

По словам генерального прокурора Украины, Гужва вымогал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компромата.

Сотрудники Национальной полиции Украины задержали владельца и главного редактора издания Страна.ua Игоря Гужву, которого обвиняют в вымогательстве 10 тысяч долларов США.

— По материалам Государственной фискальной службы и прокуратуры г. Киева задержан И. Гужва, который требовал и получил $10 тысяч за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика, — сообщил на своей странице в "Фейсбуке" генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Ранее Гужва сообщал, что в офисе редакции проводятся обыски по сфабрикованному делу. По мнению главреда издания, пристальное внимание силовиков вызвано публикацией критического материала о нардепе из фракции Радикальной партии Дмитрии Линько.