Издевавшейся над ребёнком медсестрой с Сахалина заинтересовалась прокуратура

Сотрудники больницы должны были заботиться о ребёнке, пока его не отправят в детский дом в случае лишения матери родительских прав.

Прокуратура Сахалина проводит проверку Макаровской ЦРБ, в которой медсестра издевалась над маленьким ребёнком из неблагополучной семьи.

— Организована проверка исполнения законодательства в отношении Макаровской центральной районной больницы. Поводом стало опубликование на информационном портале Сахалинской области материала "На Сахалине уволена сотрудница районной больницы, унижавшая и обзывавшая ребёнка", — сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Сети появилось видео, на котором работница больницы, не скупясь на оскорбления, отчитывает маленького мальчика.

Министерство здравоохранения Сахалинской области подтвердило, что после инцидента администрация уволила недобросовестную сотрудницу.