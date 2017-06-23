Подруга экс-президента Южной Кореи получила три года тюрьмы

В отношении Чхве Сун Силь этот обвинительный приговор стал первым в череде уголовных дел, которые расследовались в связи с крупным коррупционным скандалом.

Фигурант крупного коррупционного скандала, подруга экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе — Чхве Сун Силь — получила три года тюремного заключения.

Как сообщает агентство Yonhap, к этому сроку суд приговорил её за незаконное давление на университет, в котором училась её дочь Чон Ю Ра.

Как установило следствие, Чхве Сун Силь при помощи своих связей с президентом требовала от руководства университета благосклонного отношения к своей дочери. Ей, в частности, были предъявлены обвинения в сговоре с администрацией вуза для поступления Чон Ю Ра.

Подруга Пак Кын Хе также требовала от преподавательского состава ставить своей дочери оценки за задания, которых она не выполняла.

Этот обвинительный приговор стал для Чхве Сун Силь первым в череде ряда дел, которые были расследованы против неё и сейчас находятся в суде. Подруга президента по-прежнему остаётся основным фигурантом коррупционного скандала, который разгорелся в Южной Корее в прошлом году.

Напомним, Чхве Сун Силь, по версии следствия, не занимая никаких государственных постов, была активно занята в процессе управления страной и вклинивалась в принятие политических решений на высшем уровне.