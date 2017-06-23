Команду Трампа заподозрили в связях с российским фондом прямых инвестиций

Всего за четыре дня инаугурации президента члены переходной команды Трампа могли встречаться с российской стороной.

Следователи из конгресса изучают деятельность малоизвестного российского инвестиционного фонда на предмет возможных связей с членами команды действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN.

По информации источника в конгрессе, фонд контролируется российским Внешэкономбанком, который, в свою очередь, имеет связи с несколькими консультантами Трампа. При этом и сам фонд, и банк с 2014 года находятся под санкциями со стороны США.

16 января, то есть всего за четыре дня до инаугурации Трампа, Стив Мнучин, который сейчас занимает должность министра финансов США, написал письмо, в котором пообещал рассмотреть встречу исполнительного директора фонда Кирилла Дмитриева с членом исполнительного комитета переходной группы Энтони Скарамуччи.

Сейчас сенаторы-демократы требуют выяснить, обещал ли во время этой встречи Скарамуччи отменить санкции.

При этом чуть ранее сам Скарамуччи написал CNN письмо, в котором заявил, что действительно виделся с Дмитриевым во время Всемирного экономического форума в Давосе.

— Дмитриев подошёл, чтобы поздороваться в ресторане, и я был сердечен. Но в этом ничего такого нет, — заявил Скарамуччи.

В российском фонде отказались раскрывать CNN суть состоявшейся беседы, однако отметили, что Дмитриев и Скарамуччи санкции не обсуждали.

По данным телеканала, российский фонд прямых инвестиций — правительственный инвестиционный рычаг, который помогал крупнейшим частным инвестиционным компаниям США инвестировать в Россию.