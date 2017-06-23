Time: На русскоязычных сайтах продаются тысячи паролей британских чиновников

По утверждению газеты, хакеры, которые могли украсть информацию, являются российскими кибервзломщиками.

Тысячи паролей от аккаунтов британских чиновников и силовиков предлагаются к продаже на специализированных сайтах, пишет газета Times.

Ссылаясь на собственное расследование, издание отмечает, что списки паролей размещены на русскоязычных порталах, в связи с чем делает вывод о причастности к кибервзлому российских хакеров.

Согласно публикации, эти списки включают в себя украденные сведения о примерно тысяче британских парламентариев и их помощников. Речь также идёт о тысяче дипломатических чиновников и семи тысячах полицейских.

Основной массив информации был похищен с таких сайтов, как LinkedIn и MySpace. Тем не менее специалисты в сфере кибербезопасности заявляют об опасности проникновения хакеров в правительственные сети, поскольку пароли госслужащих могут совпадать с тем, что были украдены в соцсетях.

Отдельно газета указывает на тот факт, что используемые британскими чиновниками пароли зачастую оказываются ненадёжными. Это же можно отнести и к высокопоставленным силовиками. Например, у британских полицейских самыми популярными паролями являются "police", "password" и "police1".