Большинство британцев предпочли бы видеть главу лейбористов в качестве премьера

Читайте также

Большинство британцев предпочли бы видеть главу лейбористов в качестве премьера

0

Тереза Мэй и Джереми Корбин. Фото: © REUTERS/Kirsty Wigglesworth

Партия действующего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй впервые за 10 лет лишилась лидерства.

Глава партии лейбористов Джереми Корбин обогнал Терезу Мэй в ходе опроса жителей Великобритании о том, кого бы они хотели видеть в качестве премьер-министра Соединённого Королевства.

Опрос, проведённый для The Times, показал, что за Джереми Корбина высказались 35% опрошенных, на один процент от лидера лейбористского движения отстаёт действующий премьер Тереза Мэй.

Это первый раз с 2007 года, когда в подобном опросе консерваторы уступили лейбористам. Аналитики считают, что на упадок популярности Терезы Мэй повлияло её решение о досрочных парламентских выборах.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!