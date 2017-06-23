Большинство британцев предпочли бы видеть главу лейбористов в качестве премьера

Партия действующего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй впервые за 10 лет лишилась лидерства.

Глава партии лейбористов Джереми Корбин обогнал Терезу Мэй в ходе опроса жителей Великобритании о том, кого бы они хотели видеть в качестве премьер-министра Соединённого Королевства.

Опрос, проведённый для The Times, показал, что за Джереми Корбина высказались 35% опрошенных, на один процент от лидера лейбористского движения отстаёт действующий премьер Тереза Мэй.

Это первый раз с 2007 года, когда в подобном опросе консерваторы уступили лейбористам. Аналитики считают, что на упадок популярности Терезы Мэй повлияло её решение о досрочных парламентских выборах.