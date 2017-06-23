Филиппинские военные сообщили о смерти одного из организаторов захвата Марави

Военные Филиппин сообщили о смерти гражданина Малайзии Махмуда бин Ахмада, которого называют одним из организаторов захвата города Марави боевиками-исламистами.

Как передаёт агентство Associated Press, бин Ахмад скончался ещё 7 июня от ран, которые ему нанесли местные жители. Ещё один организатор вооружённого захвата Марави Омархайям Маут также считается убитым.

По данным военных, Махмуд бин Ахмад подозревается в том, что получил более 30 миллионов песо (600 000 долларов США) от ИГИЛ*, которые потратил на покупку оружия и боеприпасов, необходимых для захвата города.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.