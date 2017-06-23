Россиянам будут выдавать визы в аэропортах Катара

Катар упростил визовый режим с Россией. Как сообщает газета "Ведомости", для поездки не понадобится официальное предложение и разрешение МВД. Визы гражданам России будут выдаваться по прибытии в аэропорты Катара.

Для получения катарской визы потребуется бронь гостиницы, минимум полторы тысячи долларов на банковском счёте и обратный билет. Срок катарской визы — один месяц, а её стоимость обойдётся в 27 долларов.

Виза для въезда в Катар необходима всем иностранным гражданам. Исключение составляют только Турция, страны Персидского залива и те страны, граждане которых получают визу по прибытии.