"Гелендваген" загорелся на автозаправке на Рублёвском шоссе

Читайте также

"Гелендваген" загорелся на автозаправке на Рублёвском шоссе

2

Элитный внедорожник загорелся сегодня утром на автозаправке на Рублёвском шоссе.

Сейчас на месте работают пожарные и полиция. Причины возгорания автомобиля выясняются. Информации о пострадавших не поступало.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!