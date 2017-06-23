"Гелендваген" загорелся на автозаправке на Рублёвском шоссе

Элитный внедорожник загорелся сегодня утром на автозаправке на Рублёвском шоссе.
Сейчас на месте работают пожарные и полиция. Причины возгорания автомобиля выясняются. Информации о пострадавших не поступало.
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