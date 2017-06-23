МИД Казахстана опроверг сообщения об отправке военных в Сирию

Соответствующее заявление сделал сегодня глава внешнеполитического ведомства Кайрат Абдрахманов.

МИД Казахстана не ведёт ни с кем переговоров об отправке своих военнослужащих в Сирию. Об этом сообщил глава ведомства Кайрат Абдрахманов.

Он подчеркнул, что вопрос о том, как будет обеспечена безопасность и эффективность четырёх зон деэскалации в Сирии, решат страны —гаранты астанинского процесса во время предстоящей встречи в Астане 4–5 июля.

— Для нашей страны принципиально важным условием для рассмотрения возможности направления своих миротворцев в любую горячую точку мира является наличие резолюции СБ ООН… и соответствующего мандата этой всемирной организации, — заявил Абдрахманов.

Глава ведомства отметил, что считает предоставление Казахстаном площадки для встреч заинтересованных сторон реальным вкладом страны в процесс урегулирования сирийского кризиса.

Ранее представитель главы Турции Ибрагим Калын заявил, что российская сторона предложила направить в Сирию военных из Киргизии и Казахстана.