Корабли ВМФ РФ выпустили шесть крылатых ракет "Калибр" по боевикам ИГИЛ в Хаме

В результате удара были уничтожены пункты управления и крупные склады террористов.

Фрегаты "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и подлодка "Краснодар" ВМФ РФ запустили шесть крылатых ракет "Калибр" по позициям боевиков ИГИЛ* в сирийской провинции Хама. Об этом сообщает Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что запуск ракет был произведён из восточной части акватории Средиземного моря. При этом субмарина нанесла удар из подводного положения.

В результате были уничтожены крупные склады с оружием террористов и пункты управления.

Более того, после того как корабли ВМФ РФ запустили шесть ракет, оставшихся на этих позициях боевиков уничтожили бомбардировщики ВКС РФ.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.