Глава Роскомнадзора пригрозил Дурову блокировкой Telegram в РФ

Согласно заявлению Александра Жарова, администрация мессенджера не выходит на контакт с представителями ведомства.

Роскомнадзор пригрозил заблокировать мессенджер Telegram в России, если не будут соблюдены требования закона об организаторах распространения информации. Как говорится в официальном письме главы ведомства Александра Жарова, служба уже исчерпала "все возможности официальной коммуникации" с командой данного сервиса.

— Требование одно, и оно простое: заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram. И официально направить в Роскомнадзор для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Жаров отметил, что на данный момент от администрации мессенджера не было получено никакого ответа.

— В случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации Telegram в России должен быть заблокирован, — заявил глава ведомства.

Как пояснили в Роскомнадзоре, после включения в реестр, мессенджер начнёт работать по российским законам. Однако правовой статус Telegram на территории страны никак не изменится.

— Время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает. Поэтому я публично обращаюсь к команде Telegram и лично Павлу Валерьевичу Дурову: исполните российское законодательство! Выбор за вами, — заключил Жаров.

О том, что глава Роскомнадзора лично потребует от Дурова регистрации Telegram в реестре, стало известно несколько дней назад.