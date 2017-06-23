В Минобороны РФ рассказали о переброске боевиков ИГИЛ в Хаму

Террористическая группировка ИГИЛ* перебрасывает боевиков в сирийскую провинцию Хама, сообщает Минобороны РФ. В военном ведомстве рассказали, что командование российской группировки войск в САР круглосуточно мониторит все маршруты, выходы и районы сосредоточения террористов.
В Минобороны добавили, что после переброски в Хаму боевики сразу пытаются оборудовать в зданиях пункты управления и склады с оружием.
Как уже ранее сообщалось, корабли ВМФ РФ нанесли удар крылатыми ракетами по позициям ИГИЛ в Хаме. В итоге были уничтожены и склады с вооружением, и командные пункты террористов.
* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.
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