В Минобороны РФ рассказали о переброске боевиков ИГИЛ в Хаму

Сразу после прибытия террористы оборудуют в провинции пункты управления и склады с оружием.

Террористическая группировка ИГИЛ* перебрасывает боевиков в сирийскую провинцию Хама, сообщает Минобороны РФ. В военном ведомстве рассказали, что командование российской группировки войск в САР круглосуточно мониторит все маршруты, выходы и районы сосредоточения террористов.

В Минобороны добавили, что после переброски в Хаму боевики сразу пытаются оборудовать в зданиях пункты управления и склады с оружием.

Как уже ранее сообщалось, корабли ВМФ РФ нанесли удар крылатыми ракетами по позициям ИГИЛ в Хаме. В итоге были уничтожены и склады с вооружением, и командные пункты террористов.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.