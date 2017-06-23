Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке сибирской язвы в Индии и Пакистане

В этих странах зафиксирован один случай смерти ребёнка, а также падёж домашнего скота.

Роспотребнадзор выпустил предупреждение для россиян, которые собираются отправиться в Индию, Пакистан и Бангладеш. Сотрудники ведомства попросили граждан РФ при своих поездках в эти страны учитывать, что там произошла вспышка сибирской язвы.

Так, в Бангладеш от сибирской язвы умер ребёнок, а трёх взрослых положили в больницу с подозрением на заболевание. При этом общее количество заболевших с 27 мая возросло уже до 25 человек.

В Индии сибирскую язву подозревают у семерых местных жителей, а в Пакистане и вовсе погиб домашний скот в районе Куррам.

— Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан на данную ситуацию и просит планировать поездки с учётом представленной информации, — подытожили в ведомстве.