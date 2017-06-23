СМИ сообщили об аресте в Лас-Вегасе ТЦ экс-владельца "Черкизона"

На данный момент долг олигарха Исмаилова перед Банком Москвы составляет 19 миллиардов рублей.

Торговый центр площадью семь тысяч квадратных метров, владельцем которого является основатель Черкизовского рынка бизнесмен Тельман Исмаилов, арестован в Лас-Вегасе по иску Банка Москвы. Об этом пишет газета "Коммерсант". Отмечается, что в настоящее время долг Исмаилова перед организацией достигает 19 миллиардов рублей.

— Обращаясь в американский суд, Банк Москвы обвинил экс-хозяина Черкизовского рынка Исмаилова в мошенничестве: перестав обслуживать кредиты в России, он организовал вывод полученных средств за границу, в том числе в США, где они были использованы на приобретение недвижимости на его родственников, — говорится в материале.

Согласно решению суда, у олигарха и его адвокатов ещё есть время, чтобы ответить на претензии кредитора.

Напомним, что ранее Исмаилова признали банкротом.