Tesla может создать собственный музыкальный сервис, заменив им радио в авто

Как отметили в компании, водители смогут слушать ту музыку, которую пожелают, и из тех источников, которые выберут сами.

Компания Tesla начала работу над созданием собственного музыкального сервиса, который сможет полностью заменить радио в автомобилях этой марки. Об этом сообщает Bloomberg.

Tesla в скором времени может создать свой собственный музыкальный сервис, который заменит радио в автомобилях этой марки Фото: © Flickr/Kevin Martin

В настоящий момент производитель электрокаров ведёт переговоры с потенциальными партнёрами. Это подтверждают в самой компании Илона Маска.

В настоящий момент в Tesla пока не решили, будет ли это полностью новый музыкальный сервис, либо же автомобили будут подключаться к одному из уже существующих.