Tesla может создать собственный музыкальный сервис, заменив им радио в авто

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Tesla может создать собственный музыкальный сервис, заменив им радио в авто

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Как отметили в компании, водители смогут слушать ту музыку, которую пожелают, и из тех источников, которые выберут сами.

Компания Tesla начала работу над созданием собственного музыкального сервиса, который сможет полностью заменить радио в автомобилях этой марки. Об этом сообщает Bloomberg.

Tesla в скором времени может создать свой собственный музыкальный сервис, который заменит радио в автомобилях этой марки

В настоящий момент производитель электрокаров ведёт переговоры с потенциальными партнёрами. Это подтверждают в самой компании Илона Маска.

В настоящий момент в Tesla пока не решили, будет ли это полностью новый музыкальный сервис, либо же автомобили будут подключаться к одному из уже существующих.

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