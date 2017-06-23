Tesla может создать собственный музыкальный сервис, заменив им радио в авто

Компания Tesla начала работу над созданием собственного музыкального сервиса, который сможет полностью заменить радио в автомобилях этой марки. Об этом сообщает Bloomberg.
Tesla в скором времени может создать свой собственный музыкальный сервис, который заменит радио в автомобилях этой марки
Фото: © Flickr/Kevin Martin
В настоящий момент производитель электрокаров ведёт переговоры с потенциальными партнёрами. Это подтверждают в самой компании Илона Маска.
В настоящий момент в Tesla пока не решили, будет ли это полностью новый музыкальный сервис, либо же автомобили будут подключаться к одному из уже существующих.
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