Составлен рейтинг лучших гоночных машин для дорог общего пользования

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Составлен рейтинг лучших гоночных машин для дорог общего пользования

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Эксперты признали, что несомненным лидером в этом топе является автомобиль Ford GT, который поступил в продажу в этом году.

Рейтинг составлен специалистами автомобильного издания Autocar. По их выводам, именно Ford GT 2017 года выпуска по праву должен занять первое место в рейтинге.

Эксперты назвали лучшие гоночные автомобили для дорог общего пользования

На втором месте расположился суперкар Ferrari GT40, который выпускался в 1964 году в Италии. Его прототип в своё время разрабатывал лично Генри Форд.

Третью строчку в рейтинге занял Mercedes-Benz CLK GTR. Далее по списку идут Nissan R390, Toyota TS020 GT-One и Alfa Romeo 155 Silverstone edition.

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