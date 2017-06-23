Составлен рейтинг лучших гоночных машин для дорог общего пользования

Эксперты признали, что несомненным лидером в этом топе является автомобиль Ford GT, который поступил в продажу в этом году.

Рейтинг составлен специалистами автомобильного издания Autocar. По их выводам, именно Ford GT 2017 года выпуска по праву должен занять первое место в рейтинге.

Эксперты назвали лучшие гоночные автомобили для дорог общего пользования Фото: © Ford

На втором месте расположился суперкар Ferrari GT40, который выпускался в 1964 году в Италии. Его прототип в своё время разрабатывал лично Генри Форд.

Третью строчку в рейтинге занял Mercedes-Benz CLK GTR. Далее по списку идут Nissan R390, Toyota TS020 GT-One и Alfa Romeo 155 Silverstone edition.