Составлен рейтинг лучших гоночных машин для дорог общего пользования

Рейтинг составлен специалистами автомобильного издания Autocar. По их выводам, именно Ford GT 2017 года выпуска по праву должен занять первое место в рейтинге.
Эксперты назвали лучшие гоночные автомобили для дорог общего пользования
Фото: © Ford
На втором месте расположился суперкар Ferrari GT40, который выпускался в 1964 году в Италии. Его прототип в своё время разрабатывал лично Генри Форд.
Третью строчку в рейтинге занял Mercedes-Benz CLK GTR. Далее по списку идут Nissan R390, Toyota TS020 GT-One и Alfa Romeo 155 Silverstone edition.
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