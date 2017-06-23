Польша возобновила закачку российского газа

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Польша возобновила закачку российского газа

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 Фото: © РИА Новости

В польской компании отмечают, что причиной стало улучшение качества газового топлива.

Польша восстановила приём российского газа, который поставляется по трубопроводу Ямал — Европа. Об этом сообщает национальная польская компания Gaz-System.

Закачка голубого топлива возобновилась в 07:00 утра по московскому времени.

— В связи с улучшением параметров качества природного газа Gaz-System возобновила его получение и закачку в национальную газотранспортную систему из Ямальского трубопровода, — говорится в сообщении компании.

Как ранее сообщал Лайф, приём российского газа был приостановлен 21 июня. В польской компании утверждали, что голубое топливо не соответствует параметрам качества.

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