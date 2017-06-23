"Россия надеется на вас". Путин призвал выпускников не бояться сверхзадач

Глава государства обратился с напутственным словом к школьникам, которые в этом году выходят во взрослую жизнь.

Президент России Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школ. Текст обращения главы государства опубликован на официальном сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что только спустя годы можно в полной мере оценить, как много важного даёт это учебное заведение.

— Сегодня вы устремлены в будущее — в новую, взрослую жизнь. Кто-то из вас уже определил свои ближайшие планы, кто-то ещё думает, размышляет над этим. Пробуйте, дерзайте, принимайте решения. Не бойтесь своих амбиций и постановки сверхзадач. Добивайтесь того, что, возможно, никто ещё не делал, — сказал Путин.

Отметим, что в ночь на 24 июня в большинстве российских школ состоятся выпускные вечера, в которых примут участие более 617 тысяч человек.