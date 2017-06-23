Жительница Техаса уменьшила грудь ради сходства с Меланьей Трамп

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Жительница Техаса уменьшила грудь ради сходства с Меланьей Трамп

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Операция на молочные железы стала последней в череде преобразований, которые перенесла Клаудия Сьерра, чтобы приблизиться к своему идеалу.

Пластическая хирургия в США вот уже больше полугода переживает бум, вызванный желанием нескольких тысяч американок сделать операцию "под Меланью Трамп". Но главной ценительницей красоты жены американского президента, пожалуй, можно назвать жительницу Техаса Клаудию Сьерру.

<p>На этих снимках можно увидеть, как изменились формы женщины после перенесённых операций (Источник: соцсети).</p>

Ради сходства с Меланьей Трамп она не только изменила стрижку и цвет волос, но и сделала ринопластику, липосакцию, "бразильскую подтяжку" ягодиц и лифтинг век.

<p>Меланья Трамп Фото: Flickr/Mike Lynaugh</p>

Но самое главное хирургическое вмешательство Клаудия Сьерра перенесла совсем недавно. Женщина решилась на уменьшение груди. По её словам, выдающиеся формы четвёртого размера сводили все усилия на нет.

— Я хочу поскорее по-настоящему ощутить себя первой леди, которой я абсолютно точно являюсь внутри себя, — объясняет Клаудия.

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