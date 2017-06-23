Минобороны РФ показало пуск крылатых ракет "Калибр" по боевикам ИГИЛ в Хаме

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Минобороны РФ показало пуск крылатых ракет "Калибр" по боевикам ИГИЛ в Хаме

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Всего было выпущено шесть ракет, которые уничтожили командные пункты и склады террористов.

Министерство обороны РФ опубликовало видео с моментом пуска крылатых ракет и удара ими с кораблей ВМФ по позициям боевиков ИГИЛ* в сирийской Хаме.

Ракеты были выпущены с фрегатов "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и субмарины "Краснодар", которая нанесла удар по позициям ИГИЛ, находясь в подводном положении.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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