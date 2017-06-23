СК обвинил жителя Хабаровска в 729 надругательствах над приёмными дочками

Мужчина арестован, в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Изнасилование".

Жителя Хабаровска обвинили в том, что в течение пяти лет он 729 раз надругался над приёмными дочками. Как сообщил старший помощник председателя СК РФ Игорь Комиссаров, его жертвами стали пять девочек.

— Установлено совершение подозреваемым 729 преступлений против пяти опекаемых девочек, — пояснил Комиссаров в ходе круглого стола, где поднимался вопрос о проблемах приёмных семей.

В отношении местного жителя возбудили дело по статье "Изнасилование". Сейчас он находится под арестом. При этом ещё одно дело заведено и на органы опеки, которых подозревают в халатности. В СК пояснили, что соцорганы вовремя не выявили тот факт, что мужчина систематически совершал тяжкие и особо тяжкие преступления в отношении девочек.