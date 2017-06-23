Двое из погибших в Москве рабочих были гражданами Киргизии

Информацию со ссылкой на ГУ МЧС подтвердило Посольство Киргизии в России. Предполагаемая причина гибели та же — отравление метаном.

Посольство Киргизии в России подтвердило гибель двух своих граждан в Москве при проведении работ в канализационном коллекторе.

— По предварительной информации ГУ МЧС России по Москве, двое погибших являются гражданами Киргизии, — сообщает посольство.

По неподтверждённым данным, среди погибших также двое граждан Украины и один россиянин. В пятницу должна состояться процедура опознания.

Вчера, 22 июня, в Москве, на улице Боженко, около дома № 4, погибли пятеро рабочих, откачивающих жидкость из канализационного коллектора. Предварительная причина гибели — отравление метаном.