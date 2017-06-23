Двое из погибших в Москве рабочих были гражданами Киргизии

Посольство Киргизии в России подтвердило гибель двух своих граждан в Москве при проведении работ в канализационном коллекторе.
— По предварительной информации ГУ МЧС России по Москве, двое погибших являются гражданами Киргизии, — сообщает посольство.
По неподтверждённым данным, среди погибших также двое граждан Украины и один россиянин. В пятницу должна состояться процедура опознания.
Вчера, 22 июня, в Москве, на улице Боженко, около дома № 4, погибли пятеро рабочих, откачивающих жидкость из канализационного коллектора. Предварительная причина гибели — отравление метаном.
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