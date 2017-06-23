На месте свалки в Балашихе может появиться горнолыжная база или экстрим-парк

Известно, что мусор с полигона увезут в Клинский, Можайский, Люберецкий и Ногинский районы Московской области.

Мусорный полигон Кучино могут переделать в горнолыжный спуск или экстрим-парк, заявил министр экологии Подмосковья Александр Коган.

— Можно построить различные сооружения, где люди могут заниматься разными видами спорта, — предположил Коган. По словам министра, такие проекты уже существуют в Европе.

Ранее сообщалось, что просто закрыть свалку в Балашихе недостаточно — территорию необходимо рекультивировать. Так, место обтянут герметичной плёнкой, которую потом засыплют грунтом для дальнейшей высадки деревьев. Предположительно, этот процесс займёт около двух-трёх лет.

Напомним, вопрос о ликвидации свалки неравнодушные жители Балашихи задали президенту в ходе прямой линии. Они пожаловались, что мусорный полигон существует уже более 50 лет и подобрался вплотную к жилым домам.