Эксперты составили рейтинг самых надёжных и ненадёжных автомобилей

Американская компания J.D. Power составила рейтинг самых надёжных автомобилей, представленных на рынке США. Об этом сообщает издание Autoguide.
Отметим, что эксперты оценивают бренды по количеству недостатков, обнаруженных владельцами в их новых автомобилях в первые три месяца. Чем меньше балл — тем меньше недостатков было выявлено и тем выше позиция марки в рейтинге.
Так, первая строчка рейтинга досталась компании Kia. В автомобилях этой марки водители обнаружили лишь 72 недостатка. На втором месте оказался Genesis (77), который является частью концерна Hyundai. Третье место — у Porsche (78 недостатков).
На четвёртой строчке — Ford и бренд RAM, принадлежащий Fiat Chrysler Automobiles. Также в список самых надёжных автомобилей попали BMW, Chevrolet, Hyundai, Lincoln, Nissan, Volkswagen, Mini, Buick и Toyota.
Отметим, что в рейтинге самых ненадёжных машин первые три строчки заняли Smart, Fiat и Volvo.
- Популярные
- По времени