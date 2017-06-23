Эксперты составили рейтинг самых надёжных и ненадёжных автомобилей

Бренды оценивались по количеству недостатков, которые обнаруживают водители в первые три месяца пользования машинами.

Американская компания J.D. Power составила рейтинг самых надёжных автомобилей, представленных на рынке США. Об этом сообщает издание Autoguide.

Отметим, что эксперты оценивают бренды по количеству недостатков, обнаруженных владельцами в их новых автомобилях в первые три месяца. Чем меньше балл — тем меньше недостатков было выявлено и тем выше позиция марки в рейтинге.

Так, первая строчка рейтинга досталась компании Kia. В автомобилях этой марки водители обнаружили лишь 72 недостатка. На втором месте оказался Genesis (77), который является частью концерна Hyundai. Третье место — у Porsche (78 недостатков).

На четвёртой строчке — Ford и бренд RAM, принадлежащий Fiat Chrysler Automobiles. Также в список самых надёжных автомобилей попали BMW, Chevrolet, Hyundai, Lincoln, Nissan, Volkswagen, Mini, Buick и Toyota.

Отметим, что в рейтинге самых ненадёжных машин первые три строчки заняли Smart, Fiat и Volvo.