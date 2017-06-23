Главу разведки мехбригады ВСУ зарезали в Киеве за игру его сына на синтезаторе

Злоумышленника задержали по горячим следам в подъезде дома недалеко от места убийства.

Глава разведки 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Олейник был зарезан в центре Киева во время конфликта с местным жителем. Как сообщают местные СМИ, причиной ссоры послужила громкая игра его сына на синтезаторе у входа в метро.

Прохожий начал возмущаться, что молодой человек слишком громко играет, и стал оскорблять музыканта. За сына заступился Олейник. Между батальонным начальником разведки и мужчиной возник конфликт, в ходе которого неизвестный и нанёс военнослужащему несколько ударов ножом.

От полученных ран Олейник умер на месте происшествия, на глазах у своего сына.

Преступник попытался скрыться в одном из подъездов недалеко от места преступления, но был задержан по горячим следам.