Более 30% россиян высказались за введение визового режима с Украиной

Читайте также

Более 30% россиян высказались за введение визового режима с Украиной

5

Фото: © РИА Новости

Всего за год отношение жителей РФ к Незалежной ухудшилось практически вдвое, и сейчас лишь 26% респондентов положительно высказываются о ней.

Согласно данным опроса "Левада-центра", 35% россиян выступают за введение виз с Украиной. 50% респондентов же уверены, что государства должны быть дружественными и независимыми, а вводить визы между РФ и Украиной не нужно.

Кроме того, 9% опрошенных заявляют о том, что Россию и Украину необходимо объединить в одно государство.

В целом за год отношение россиян к Украине заметно ухудшилось и сейчас к Незалежной положительно относятся лишь 26% опрошенных. Ещё год назад этот показатель составлял 41%.

Негативное отношение к Украине испытывают 59% респондентов, а ещё 15% затруднились ответить.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!