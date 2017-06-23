КНДР отрицает пытки над американским студентом Отто Вомбиером

Американский студент провёл год в тюрьме в Северной Корее по обвинению в "попытке подорвать единство корейского народа".

Северная Корея отрицает пытки над американским студентом Отто Вомбиером, который более года провёл в местной тюрьме. Об этом официально сообщило Корейское центральное информационное агентство (KCNA). Это стало первой официальной реакцией Пхеньяна на смерть студента.

Напомним, на этой неделе в клинике США, не выходя из комы, скончался 22-летний американский студент Отто Вомбиер. Он провёл год в северокорейской тюрьме и был освобождён за неделю до смерти. На родине врачи зафиксировали у студента тяжёлое поражение отделов головного мозга с необратимыми изменениями.

В прошлом году молодого человека задержали в Северной Корее за то, что он снял со стены гостиницы агитплакат и хотел увезти его домой в качестве сувенира. За это его приговорили к 15 годам каторги.

В Госдепе США, добившемся досрочного освобождения студента, заявили, что Северная Корея несёт ответственность за смерть Отто.