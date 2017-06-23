Требовала "пятёрки" для дочери. Подругу экс-главы Южной Кореи осудили на 3 года

Также Чхве Сун Силь вскоре придётся ответить по многим другим обвинениям, в том числе в мошенничестве.

В Южной Корее вынесен приговор по одному из множества уголовных дел, возбуждённых в отношении Чхве Сун Силь — подруги экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе. Именно из-за неё ранее лидер государства и лишилась своего поста, погрязнув в процессах о коррупции.

Как сообщают южнокорейские СМИ, Чхве приговорена к трём годам тюрьмы за то, что требовала привилегий в университете для своей дочери Чон Ю Ра. В частности, давлением пыталась выбить для девушки оценки за работы, которые та не делала.

Напомним, президент Южной Кореи Пак Кын Хе лишилась должности после того, как стало известно, что она передавала своей подруге секретные данные и советовалась по государственной политике. Та, в свою очередь, вымогала деньги у крупных южнокорейских компаний с целью личного обогащения.

Накануне Лайф сообщил о ситуации в Адыгее, где выпускница обвинила местную чиновницу в выдвижении своей дочери в медалистки. По словам девушки, её одноклассница в течение года почти не отвечала и не заслужила таких оценок.