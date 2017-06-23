Охрану Порошенко пополнят овчарки-бодигарды

Полуторогодовалые Карат и Мэри успели успешно освоить курсы по поиску взрывчатки, а теперь обучаются азам личной охраны.

Штат бодигардов президента Украины Петра Порошенко пополнят две служебные овчарки. Об этом говорится в сюжете телеканала ТСН. Карат и Мэри появились на свет полтора года назад; по "специальности" они — эксперты по поиску взрывчатки, а теперь ещё и обучаются азам личной охраны.

Ожидается, что Карат и Мэри станут первыми украинскими овчарками-бодигардами. К своим непосредственным обязанностям они приступят уже через пару месяцев. Тем временем на базе госохраны подрастают ещё 20 щенков, которые смогут пополнить пул президентских охранников.

На заслужанный отдых этих овчарок будут отправлять в возрасте 8–10 лет. Чаще всего псов-пенсионеров забирают к себе домой кинологи, которые воспитывали их с самого раннего возраста.