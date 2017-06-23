В настоящий момент на территории РФ проживает около 150 тысяч миллионеров, что составляет около 0,1% от всего населения страны.

Специалисты из банковской группы Julius Baer совместно с Центром управления благосостоянием и филантропии "Сколково", проведя опрос среди владельцев крупного капитала, составили портрет обычного российского миллионера.

Первый брак и трое детей. Как выглядит среднестатистический российский миллионер Фото: © Flickr/Jon DeBoer

Согласно выводам специалистов, ему от 55 до 60 лет, он находится в первом браке и воспитывает троих детей. Всё своё состояние он заработал своими собственными силами, а немалую роль в этом сыграли государственные контракты и приватизация.

В общей сложности в России проживает около 150 тысяч миллионеров, что составляет около 0,1% от всего населения страны. Для сравнения, в США и Германии этот показатель достигает отметки в 1,5%, а в Швейцарии — 4,5%.

Сейчас около 60% состояния российского миллионера составляет его собственный бизнес, а 40% — недвижимость и ликвидные активы.

Специалисты также подсчитали, сколько миллионеров готовы передать своё состояние и бизнес по наследству. От 25 до 45% опрошенных высказались за тот или иной способ передачи прав управления бизнесом или унаследования состояния.