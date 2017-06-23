Месси оштрафовали на 252 тыс. евро

Испанский суд заменил наказание для нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. Об этом сообщает портал EFE.
Так, вместо тюремного заключения сроком на 21 месяц, известный футболист обязан будет выплатить штраф в размере €252 тыс. (более 16 млн рублей).
Суд также обязал отца футболиста Хорхе Месси заплатить штраф в размере €180 тыс. (12 млн).
Напомним, Лионель Месси и его отец предстали перед судом по обвинению в сокрытии налогов на сумму €4,1 млн в 2007, 2008 и 2009 годах. Речь идёт о деньгах, которые аргентинский футболист получал за использование своих имиджевых прав.
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