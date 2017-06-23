Московские реставраторы уничтожили раритетный Rolls-Royce актрисы Грейс Келли

Всё, что автоумелец смог сделать за три года, — до рамы разобрать автомобиль и счистить родную краску.

В Москве владелец роскошного Rolls-Royce Silver Cloud лишился его из-за нерадивого реставратора.

История машины началась в 60-х годах, когда она была куплена специально для того, чтобы возить актрису, принцессу Монако Грейс Келли, когда она приезжала из США. В начале 2000-х богатый коллекционер из России выкупил машину в Америке, а в 2013 году Rolls-Royce перекупил адвокат Василий Бурдюг. Об этом сообщается в паблике Mash.

Новый владелец перевёз автомобиль в Москву. Он решил отреставрировать шикарную машину — перебрать двигатель, проверить затяжку болтов. За работу реставратор запросил миллион рублей. Машину поставили в AMR Garage на Никулинской улице.

Однако после этого начались проблемы. Разобрав раритетный автомобиль, реставратор постоянно поднимал цену и продлевал сроки: то деталь доставляется долго, то ещё что-то сломалось.

В итоге Rolls-Royce простоял в гараже три года, пока Василий Бурдюг не пришёл туда с полицией. Всё, что там было, — разобранный до рамы автомобиль. Причём большинство деталей отсутствовало.

— Сейчас от машины мало что осталось. Восстановить практически невозможно. Возбуждено дело по факту мошенничества, но уже год прошёл и реставратора так и не привлекли, — посетовал Василий Бурдюг.