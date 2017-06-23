Новый предмет может появиться в школах в ближайшие три года

Как сообщили эксперты, учебники по новому предмету с третьего по восьмой класс уже составлены.

К 2020 году в российских школах может быть внедрён новый предмет — психология. Об этом сообщил Зураб Кекелидзе, директор Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского.

— Я думаю, что (стандарт будет внедрён. — Прим. Лайфа) через два года, — сказал Кекелидзе, отвечая на вопрос, когда это может случиться.

Он также рассказал, что институт занимается составлением соответствующего учебника. По словам Кекелидзе, учебники с третьего по восьмой класс уже написаны. Эксперт отметил, что курс психологии может быть включён в школьную программу в рамках ОБЖ.