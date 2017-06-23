Путин лично проследил за стыковкой двух частей "Турецкого потока" в Чёрном море

Президент наблюдал за процессом трубоукладки с борта уникального строительного судна "Пиониринг спирит".

Президент России Владимир Путин пронаблюдал за стыковкой двух частей газопровода "Турецкий поток" — мелководной и глубоководной — в Анапе. Глава государства осмотрел местность с вертолёта, а затем приземлился на борт уникального судна-трубоукладчика "Пиониринг спирит", пришвартованного в нескольких километрах от берега.

Это крупнейшее строительное судно в мире будет вести прокладку глубоководной части "Турецкого потока". В день оно будет монтировать от 3,5 до 5 километров коммуникаций.

Напомним, строительство морского участка газопровода началось в первых числах мая, а его общая протяжённость должна составить 937 километров. Первую нитку "Турецкого потока" планируется ввести в эксплуатацию к концу 2019 года. Проект будет способен обеспечить прямые и стабильные поставки газа не только в Турцию, но и потребителям в Южной и Юго-Восточной Европе.