В Москве задержали пару, которая убила и расчленила байкершу и её подругу

Злоумышленники выбросили фрагменты тел двух девушек в Москву-реку. Позже останки были обнаружены под мостом местными жителями.

Московские следователи задержали 38-летнюю байкершу и её 29-летнего сожителя, которые после застолья убили двух девушек. Об этом Лайфу сообщила пресс-секретарь СУ СК РФ по городу Москве Юлия Иванова.

Как установили следователи, в ночь с 17 на 18 июня задержанная отмечала свой день рождения вместе с подругами, одна из которых также принадлежала к мотосообществу. В ходе застолья между девушками возник конфликт, в результате чего мужчина решил заступиться за свою сожительницу. Он сильно избил её обидчиц, в результате чего обе девушки скончались на месте.

По данным следователей, злоумышленники спрятали тела в диван, на котором и уснули. На следующий день они расчленили тела, часть фрагментов выбросили в реку, а остальные сожгли.

— В ходе допроса мужчина дал признательные показания, а женщина созналась в содеянном частично, — сообщили в пресс-службе СК.

Как сообщалось ранее, накануне под Краснохолмским мостом через реку Москву со стороны Гончарной набережной обнаружены три фрагмента человеческого туловища. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.