Шесть малышей отравились таблетками от курения в детском саду в Чите

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Шесть малышей отравились таблетками от курения в детском саду в Чите

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Фото: ©РИА Новости/Алексей Даничев

Три ребёнка оказались в реанимации, ещё троим промыли желудки и отпустили домой.

Шесть пятилетних воспитанников детского сада "Семицветик" в Чите отравились таблетками от курения. Как сообщает телеграм-канал Mash, дети нашли препарат, когда играли в песочнице.

После того как дети выпили от пяти до десяти таблеток, им стало плохо. Трёх воспитанников доставили в реанимацию. Ещё трое употребили только одну таблетку и после промывки желудка были отпущены домой.

Как выяснилось позже, препарат от курения принадлежал одному из воспитателей, который решил избавиться от пагубной привычки. На детской площадке он уронил в песочницу таблетки и забыл про них.

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