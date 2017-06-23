Шесть малышей отравились таблетками от курения в детском саду в Чите

Три ребёнка оказались в реанимации, ещё троим промыли желудки и отпустили домой.

Шесть пятилетних воспитанников детского сада "Семицветик" в Чите отравились таблетками от курения. Как сообщает телеграм-канал Mash, дети нашли препарат, когда играли в песочнице.

После того как дети выпили от пяти до десяти таблеток, им стало плохо. Трёх воспитанников доставили в реанимацию. Ещё трое употребили только одну таблетку и после промывки желудка были отпущены домой.

Как выяснилось позже, препарат от курения принадлежал одному из воспитателей, который решил избавиться от пагубной привычки. На детской площадке он уронил в песочницу таблетки и забыл про них.