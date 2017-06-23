Консервы из обезьян и змей. В Подмосковье нашли чёрный рынок диких животных

По словам зоозащитников, есть основания полагать, что звери и пресмыкающиеся были завезены на территорию России контрабандно.

В Ногинском районе Московской области зоозащитники обнаружили чёрный рынок по продаже экзотических животных. В холодильниках хранились замороженные и законсервированные змеи, крокодилы, маленькие обезьяны и проч. Об этом сообщил телеграм-канал Life ШОТ.

— Нашими активистами было обнаружено помещение, в котором в ужасных условиях находились экзотические животные: мини-кенгуру, белый дикобраз, пресмыкающиеся, — а также куски кожи змеи и крокодила, — пояснила глава зоозащитной организации "Зооправо" Анастасия Федюнина.

В ближайшее время активисты намерены вызвать на место сотрудников полиции и ветеринарную службу. Лайф следит за развитием событий.