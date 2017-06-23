Трампу посоветовали меньше говорить о России

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Трампу посоветовали меньше говорить о России

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Президент США Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Carlos Barria

Особенно советники президента рекомендовали ему избегать темы российского "влияния" на президентские выборы в США.

Советники американского президента Дональда Трампа порекомендовали ему реже упоминать Россию во время публичных выступлений и особенно не касаться болезненной для американской политики темы "вмешательства" России в президентские выборы 2016 года в Америке. Об этом со ссылкой на анонимный источник в правительстве сообщает NBC.

На время советникам действительно удалось уговорить президента — в ходе своего выступления в Айове на прошлой неделе он обошёл "российскую тему" стороной. Но уже на следующий день, судя по всему, сорвался и опубликовал в своём "твиттере" обличающее демократов сообщение.

Конгресс США и ФБР независимо расследуют возможность российского влияния на ход последних президентских выборов в США. Администрация Дональда Трампа неоднократно отрицала все обвинения. Подобные домыслы опровергала и Россия.

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