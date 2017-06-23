В Роскомнадзоре заявили, что у Telegram есть время до блокировки, но его мало

Сегодня глава надзорного ведомства пригрозил сервису санкциями, если его руководство в ближайшее время не передаст данные для включения мессенджера в реестр организаторов распространения информации.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил Лайфу, что точная дата блокировки не разглашается, но времени на принятие решения у Telegram осталось очень мало.

— Мы должны заблокировать Telegram, если не будет реакции от Павла Дурова. Время есть ещё, но его очень мало. Я не хочу определять рамки. В законе чётко прописана процедура: если сервис не выполняет закон, мы должны его заблокировать, — сказал Ампелонский.

Ранее в Госдуме предположили, что сторонам всё-таки удастся решить конфликт мирно, даже если мессенджер на время приостановит работу.