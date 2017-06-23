Столичные полицейские задержали педофила, нападавшего на детей в парке в Куркино

Мужчина заманивал детей мороженным, после чего пытался изнасиловать. На его счету уже несколько эпизодов.

Педофила удалось задержать накануне после инцидента на северо-западе Москвы. Он обратился к двум детям, брату с сестрой, гулявшим в парке Дубрава в Куркино. Девятилетнему мальчику он дал денег и отправил в магазин за мороженным. В это время он схватил 13-летнюю сестру и попытался её изнасиловать.

Девочка смогла вырваться из рук нападавшего и убежать. Забрав своего брата, она обратилась к сотрудникам полиции. Пострадавшая смогла рассказать о произошедшем и описать подозреваемого.

Полицейские задержали мужчину в парке по горячим следам. Им оказался 33-летний уроженец Ставропольского края Виктор К. Следователи установили, что это уже не первая попытка нападения на детей со стороны подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по факту развратных действий в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.