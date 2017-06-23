Самолёт ВМС США провёл разведку в районе пуска крылатых ракет "Калибр" по ИГИЛ

При этом слишком близко воздушные судна не подлетали, так как район вблизи побережья был закрыт для авиации и мореплавателей.

Американский самолёт провёл разведывательный полёт над Средиземным морем, откуда корабли ВМФ РФ провели пуски крылатых ракет "Калибр" по боевикам ИГИЛ* в Хаме. Как сообщают сайты, отслеживающие передвижение военной авиации, борт ВМС США Poseidon P-8A пролетел по эллипсу на высоте около восьми тысяч метров.

При этом он кружил около закрытой зоны в течение длительного времени. Стоит отметить, что район, где российские корабли выполняли пуски, был закрыт для авиации и мореплавателей. Им поступило извещение и навигационное предупреждение.

#СИРИЯ Пуски крылатых ракет «Калибр» по объектам ИГИЛ в Сирии кораблями ВМФ России из Средиземного моря https://t.co/9KEkMvvxwC pic.twitter.com/PudqbUbQDC — Минобороны России (@mod_russia) 23 июня 2017 г.

Как ранее сообщал Лайф, корабли ВМФ РФ выполнили ракетные пуски по позициям ИГИЛ в Хаме. В итоге "Калибры" уничтожили командные пункты и склады террористов.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.