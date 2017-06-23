Сады появятся на крышах домов, построенных в рамках реновации

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Сады появятся на крышах домов, построенных в рамках реновации

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Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Скорее всего, в садах посадят растения местной флоры — берёзы, рябины, кустарники.

В рамках программы реновации в Москве будут построены дома с садами на крышах, сообщают "Известия" со ссылкой на руководителя Департамента природопользования Москвы Антона Кульбачевского.

Будут применены альтернативные способы озеленения городских территорий — крышное, стилобатное (горизонтальное) и вертикальное.

В настоящее время дорабатывается концепция озеленения. Затем будут запущены пилотные проекты, и только после тестирования город приступит к высадке деревьев и кустарников на крышах. Скорее всего, в садах появятся растения местной флоры — берёзы, рябины, кустарники.

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