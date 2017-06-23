Сады появятся на крышах домов, построенных в рамках реновации

В рамках программы реновации в Москве будут построены дома с садами на крышах, сообщают "Известия" со ссылкой на руководителя Департамента природопользования Москвы Антона Кульбачевского.
Будут применены альтернативные способы озеленения городских территорий — крышное, стилобатное (горизонтальное) и вертикальное.
В настоящее время дорабатывается концепция озеленения. Затем будут запущены пилотные проекты, и только после тестирования город приступит к высадке деревьев и кустарников на крышах. Скорее всего, в садах появятся растения местной флоры — берёзы, рябины, кустарники.
- Популярные
- По времени