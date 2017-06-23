Глава Хакасии поручил помочь пострадавшим от сильного града

Глава Хакасии Виктор Зимин поручил оказать помощь пострадавшим в результате непогоды. Об этом Лайфу рассказал его пресс-секретарь Николай Денисов. Он отметил, что сейчас в республике работают правоохранители и страховщики, которые оценивают сумму причинённого ущерба.
— На данный час имеется информация о повреждении кровли социально-значимых объектов — детских садов, школ. На базе Дома культуры села Шира подготовлен к развёртыванию пункт временного размещения граждан вместимостью 500 человек, — рассказали в пресс-службе главы региона.
Отметим, что стихия нанесла ущерб ряду населённых пунктов и хозяйств Ширинского и Боградского районов. В частности, повреждены социальные объекты и жилые домовладения в сёлах Шира, Ворота, Малый Спирин, Целинное.
#хакасия #абакан #саяногорск #лето2017 #жара #наконец-то дождь #дождались pic.twitter.com/cdRRh3Dutg— Виталька144 (@Vitalka144) 21 июня 2017 г.
На данный момент устанавливается ущерб, который был причинён местным жителям в результате непогоды.
Напомним, в результате непогоды в Хакасии пострадало пять человек. Стихия накануне бушевала и на Алтае, где град размером с теннисный мяч повредил машины и испортил урожай.
Нас как всегда, радует Хакасия своей погодой.. #град pic.twitter.com/JsrTL8bPiL— Dasha (@DTeplitskaya) 23 июня 2017 г.
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