Глава Хакасии поручил помочь пострадавшим от сильного града

В республике даже создали пункт временного размещения, который готов принять около 500 человек.

Глава Хакасии Виктор Зимин поручил оказать помощь пострадавшим в результате непогоды. Об этом Лайфу рассказал его пресс-секретарь Николай Денисов. Он отметил, что сейчас в республике работают правоохранители и страховщики, которые оценивают сумму причинённого ущерба.

— На данный час имеется информация о повреждении кровли социально-значимых объектов — детских садов, школ. На базе Дома культуры села Шира подготовлен к развёртыванию пункт временного размещения граждан вместимостью 500 человек, — рассказали в пресс-службе главы региона.

Отметим, что стихия нанесла ущерб ряду населённых пунктов и хозяйств Ширинского и Боградского районов. В частности, повреждены социальные объекты и жилые домовладения в сёлах Шира, Ворота, Малый Спирин, Целинное.

На данный момент устанавливается ущерб, который был причинён местным жителям в результате непогоды.

Напомним, в результате непогоды в Хакасии пострадало пять человек. Стихия накануне бушевала и на Алтае, где град размером с теннисный мяч повредил машины и испортил урожай.