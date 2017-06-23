У обвиняемого в педофилии хабаровчанина было трое родных и девять приёмных детей

Ранее стало известно, что мужчину подозревают в том, что в течение пяти лет он 729 раз надругался над приёмными дочками.

В Следственном комитете сообщили, что в семье предполагаемого педофила из Хабаровска воспитывались трое родных и девять приёмных детей.

В настоящее время мужчина арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование". Ещё одно дело заведено на органы опеки, их сотрудников подозревают в халатности.

Ранее приёмные дети были изъяты из семьи и помещены в детдом.