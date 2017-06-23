В Балашихе "яжемать"-полицейская бросила мужа с ребёнком и завела на него дело

Мужчина утверждает, что его бывшая супруга злоупотребляет алкоголем и хочет забрать у неё второго ребёнка.

В Балашихе капитан полиции Диана Чепурнова бросила мужа Дениса Крылова с ребёнком, после чего ещё и завела на него дело. Он потребовал с неё алименты, а она посчитала это за самоуправство. Об этом сообщает паблик Mash.

Таким образом женщина-полицейский решила проучить своего бывшего супруга за то, что он считал её плохой матерью и утверждал, что она страдает от постразводного кризиса.

Со своим мужем Денисом Диана Чепурнова прожила 15 лет. У них есть двое детей — старший Платон и младший Мирон. Уходя от мужа, младшего сына она забрала с собой, а старшего оставила с отцом.

Однако Денис хочет сам воспитывать двоих детей и добиться от своей экс-супруги выплаты алиментов.

— "Мама" не появляется более 10 месяцев у своего родного сына. Мне ее друзья и сослуживцы говорят, что она крайне сильно в последнее время злоупотребляет алкоголем, — рассказывает мужчина.

Старший сын Платон говорит, что ни при каких условиях не хочет возвращаться к матери.