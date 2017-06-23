В России отзовут более восьми тысяч автомобилей Infiniti

Причиной отзыва стала неисправность в газогенераторе подушки безопасности. Под отзыв попали модели Infiniti F35/FX45 и М35/М45.

Официальный дилер Infiniti в России "Ниссан мэнуфэкчуринг Рус" отзывает 8270 автомобилей Infiniti F35/FX45 и М35/М45, реализованных с апреля 2006 по март 2010 гг, сообщается на сайте Росстандарта.

— Причиной отзыва автомобилей Infiniti F35/FX45 и М35/М45 является выявленная вероятность ухудшения свойств горючего вещества газогенератора подушки безопасности, — говорится в сообщении.

Владельцы авто, попавших под отзыв, будут уведомлены об этом заранее. Замена запчастей будет проведена бесплатно.