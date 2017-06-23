Турчинов решил добиться введения виз с Россией уже этим летом

По его мнению, это решение нужно увязать с утверждением безвизового режима с Евросоюзом.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов решил добиваться, чтобы Верховная рада до каникул приняла закон о введении визового режима с Россией.

— Безусловно, это необходимо было делать сразу, системно с принятием решения о безвизовом режиме (с Евросоюзом. — Прим. ред.). Но я надеюсь, Верховная рада не пойдёт на каникулы, пока это решение не будет принято и проголосовано, — сказал украинский политик.

Ранее он выступал с другой инициативой — о принятии закона по поводу дополнительной проверки жителей Донбасса перед выдачей им биометрического паспорта.

Ранее Турчинов шутил, что при взятии Донбасса важно не проскочить границу России и намекал на взятие Москвы.